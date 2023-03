Van Hintum neue Beachvolleyball-Bundestrainerin

Saskia van Hintum ist neue Bundestrainerin im Beachvolleyball. Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Mittwoch mitteilte, wird sich die Niederländerin am Bundesstützpunkt in Hamburg um das Nationalteam Paul Henning/Sven Winter und das Perspektivteam Anna-Lena Grüne/Sarah Schulz kümmern. Die 52-Jährige ist neben Helke Claasen die zweite Frau im Bundestrainerteam.