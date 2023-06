Beachvolleyball: Fünf deutsche Teams bei EM dabei

Laura Ludwig nimmt Anlauf auf ihr fünftes EM-Gold, Karla Borger will die dritte Medaille: Vier Frauen-Duos und ein Männerteam vertreten den Deutschen Volleyball-Verband (DVV) bei den Europameisterschaften in Wien (2. bis 6. August). Die deutschen Duos haben sich allesamt über die Rangliste des Kontinentalverbands CEV qualifiziert, wie der DVV mitteilte.

Müller/Tillmann führen als Gruppenkopf Pool D an und müssen gegen Litauen, Spanien und Österreich ran. Borger/Ittlinger und Körtzinger/Kunst bekommen es in Pool A mit den Vize-Europameisterinnen aus der Schweiz Brunner/Hüberli zu tun. Lippmann und die Rio-Olympiasiegerin Ludwig treffen in Pool B unter anderen auf die EM-Bronze-Gewinnerinnen des letzten Jahres Stam/Schoon aus den Niederlanden. Das einzige deutsche Männer-Team mit Ehlers und dem früheren Vizeweltmeister Wickler ist als Gruppenkopf in Pool F gesetzt.