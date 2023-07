Beachvolleyball: Vierter Platz für Müller/Tillmann

Die WM-Dritten unterlagen am Sonntag im kleinen Finale gegen die US-Amerikanerinnen Kristen Nuss und Taryn Kloth mit 0:2 (19:21, 16:21), erreichten aber dennoch ihr bestes Ergebnis auf der diesjährigen Tour.

Bei dem Turnier in der Schweiz, das auch als Vorbereitung für die EM in Wien (2. bis 6. August) diente, präsentierte sich das deutsche Duo in guter Form. Vor den Niederlagen im Halbfinale gegen Sara Hughes und Kelly Cheng aus den USA (0:2) und anschließend im Spiel um Platz drei hatten Müller und Tillmann alle sechs Begegnungen gewonnen.