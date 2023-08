Beachvolleyball-EM: Borger/Ittlinger ausgeschieden

Karla Borger und Sandra Ittlinger haben bei der Beachvolleyball-EM in Wien das Achtelfinale verpasst. Das Duo aus Düsseldorf unterlag Niina Ahtiainen und Taru Lahti-Liukkonen aus Finnland am Donnerstagmorgen in der ersten K.o.-Runde mit 0:2 (22:24, 15:21).