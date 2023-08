Beachvolleyball: Müller/Tillmann erreichen Halbfinale

Die Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann träumen beim Heimspiel am Hamburger Rothenbaum weiter vom Titel. Die WM-Dritten bezwangen beim Elite16-Turnier der Pro Tour die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson mit 2:0 (22:20, 21:10) und zogen in das Halbfinale ein. Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann scheiterten hingegen in der Runde der letzten Acht.