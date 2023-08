Beachvolleyball: Vier deutsche Duos in der K.o.-Runde

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann sind bei beim Elite-16-Turnier am Hamburger Rothenbaum in die K.o.-Runde eingezogen. Das Hamburger Duo, das Anfang August EM-Bronze gewonnen hatte, zog ebenso mit zwei Siegen und einer Niederlage als Gruppenzweiter in die nächste Runde ein wie Svenja Müller (Hamburg) und Cinja Tillmann (Berlin).