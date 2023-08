Beachvolleyball:Bronze in Hamburg für Tillmann/Müller

Durch den Erfolg sorgten Müller/Tillmann, die sich im Viertelfinale durch ein 2:0 (22:20, 21:10) gegen die Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes/Brandie Wilkerson für den Schlusstag qualifiziert hatten, für die einzige Podestplatzierung der deutschen Teams bei ihrem Heimspiel am Rothenbaum. Insgesamt schlugen vier Paare des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) an der Alster auf.

Im Frauen-Wettbewerb waren Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann vor heimischem Publikum zwei Wochen nach ihrem dritten Rang bei der EM in Wien in der Runde der besten Acht an Nuss/Kloth durch ein 1:2 (21:13, 15:21, 11:15) gescheitert. Ebenfalls im Viertelfinale war im Männer-Turnier für das Hamburger Duo Paul Henning/Sven Winter durch ein 0:2 (14:21, 14:21) gegen die Norweger Anders Mol/Christian Sorum Endstation. Das zweite Hamburger Duo Nils Ehlers/Clemens Wickler war bereits in der ersten K.o.-Runde ausgeschieden.