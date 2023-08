EM-Coup als Zweifach-Mama: Deutsche Olympia-Legende brilliert noch immer

„Wir haben Bronze. Meine Güte, wir haben Bronze!“, schrie die Rio-Olympiasiegerin mit einem breiten Grinsen im Gesicht in Richtung ihrer Partnerin Louisa Lippmann. Mit Platz drei bei der Beachvolleyball -EM in Österreich unterstrich die 37-Jährige eindrucksvoll: Die Sandkönigin ist wieder da!

15 Jahre ist der erste EM-Titel mit Sara Goller 2008 mittlerweile her, sechs Jahre das historische Olympia-Gold mit Kira Walkenhorst 2016 , auf das im Jahr darauf auch der gemeinsame WM-Titel gefolgt war.

Laura Ludwig und Louisa Lippmann spielen sich immer besser ein

Erst seit dem vergangenen November stehen Ludwig und die 28 Jahren alte Lippmann - fünfmalige (Feld-)Volleyballerin des Jahres in Deutschland - gemeinsam im Sand. Nun zeigt der Trend deutlich nach oben. „Ich habe Gänsehaut. Wir hatten harte Wochen und Monate. Ich bin so stolz, dass wird das geschafft haben“, jubelte Ludwig.

Olympia 2024 als großes Ziel

Und auch die Altmeisterin hielt sich mit ihrer Lobeshymne nicht zurück, die Entwicklung ihrer neun Jahre jüngeren Mitspielerin in den letzten Wochen sei „einfach so ein krasser Schritt“ gewesen.

Laura Ludwig (r.) holte mit Louisa Lippmann in Wien EM-Bronze

Auch in Zukunft wird Ludwig auf solche Schritte setzen, Ziel ist und bleibt die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Paris. „Es hat so viel Spaß gemacht. Wir sind hungrig“, lautete die Kampfansage Ludwigs nach der Wiener Beach-Party.