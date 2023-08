Historischer Olympia-Coup! Brink/Reckermann vergolden den Sand von London 2012

Der historische Olympia-Coup

Bei den Olympischen Spielen 2012 in London gehen Julius Brink und Jonas Reckermann als Außenseiter an den Start. Das deutsche Beachvolleyball-Duo spielt sich aber in einen Rausch und feiert einen historischen Erfolg.

Julius Brink (l.) und Jonas Reckermann (r.) haben mit ihrem Olympia-Sieg in London historisches geschafft

© Imago