Ludwig/Lippmann im EM-Halbfinale ausgeschieden

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben das Finale der Beachvolleyball-EM in Wien knapp verpasst. Das Duo unterlag im Halbfinale den an Nummer eins gesetzten Tanja Hüberli und Nina Brunner aus der Schweiz mit 1:2 (19:21, 21:19, 14:16). Der Einzug in die Vorschlussrunde ist dennoch der größte Erfolg des deutschen Teams, das erst seit November 2022 zusammenspielt.