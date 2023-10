Beachvolleyball-WM: Dämpfer für Ludwig/Lippmann - Ehlers/Wickler Gruppensieger

Unter verschiedenen Vorzeichen sind die deutschen Beachvolleyball-Duos Laura Ludwig/Louisa Lippmann und Nils Ehlers/Clemens Wickler bei der WM in Mexiko in die Runde der besten 32 eingezogen. Rio-Olympiasiegerin Ludwig und ihre Partnerin kassierten zum Vorrundenabschluss nach der schon sicheren Qualifikation für die Finalrunden im dritten Gruppenspiel um Platz eins gegen die Brasilianerinnen Barbara Seixas/Carol Horta mit 0:2 (19:21, 16:21) die erste Niederlage. Die DM-Titelträger Ehlers/Wickler dagegen sicherten sich durch ein 2:0 (22:20, 21:16) gegen das US-Duo Chaim Schalk/Tri Bourne ungeschlagen den Gruppensieg.

Am Dienstag haben zwei weitere Kombinationen des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) in Tlaxcala die Chance zum Sprung in die Spiele um einen Platz im Achtelfinale. Nach jeweils einem Sieg und einer Niederlage stehen die WM-Dritten Svenja Müller/Cinja Tillmann in ihrem letzten Vorrundenmatch allerdings ebenso unter Druck wie das Duo Karla Borger/Sandra Ittlinger.