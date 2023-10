Beachvolleyball-WM: Deutsche Duos wollen ins Viertelfinale

Nach ihrem souveränen Einzug in die Runde der besten 16 bei den Beachvolleyball-Weltmeisterschaften in Mexiko nehmen die verbliebenen zwei deutschen Duos das Viertelfinale ins Visier. Auf dem Weg dorthin warten auf Nils Ehlers und Clemens Wickler sowie Svenja Müller und Cinja Tillmann machbare Aufgaben.

Die deutschen Meister Ehlers/Wickler bekommen es im Achtelfinale in der Nacht auf Freitag (02.00 Uhr) mit den polnischen Weltranglisten-20. Michal Bryl und Bartosz Losiak zu tun. Nach einer Vorrunde ohne Satzverlust hatten die Mitfavoriten in der Runde der besten 32 auch das österreichische Duo Julian Hörl und Alexander Horst mit 2:0 (21:12, 21:17) besiegt.

Wunden lecken heißt es dagegen beim ambitionierten Duo Laura Ludwig/Louisa Lippmann nach dem frühen Turnierende. Das 1:2 (21:19, 20:22, 8:15) gegen Agatha Bednarczuk und Rebecca Cavalcanti aus Brasilien sei „einfach bitter“ gewesen, sagte Rio-Olympiasiegerin Ludwig im Anschluss an das Aus in der ersten K.o.-Runde: „Insgesamt war es in dieser Saison ein super Prozess, es ist einfach bitter, dass wir uns am Ende bei der WM nicht belohnen konnten.“