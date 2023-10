Beachvolleyball-WM: Ehlers/Wickler mit Auftaktsieg

Am späten Samstagabend steigen die WM-Dritten Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) in das Turnier ein. Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann (Hamburg) sowie Karla Borger und Sandra Ittlinger (Düsseldorf) bestreiten in der Nacht zu Sonntag dann bereits ihre zweiten WM-Partien. Beide Teams waren am Freitag mit Siegen gestartet.