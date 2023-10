Beachvolleyball-WM: Ludwig und Lippmann in K.o.-Runde

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Louisa Lippmann sind bei der WM in Mexiko vorzeitig in die K.o.-Runde eingezogen. Die EM-Dritten setzten sich gegen die Italienerinnen Margherita Bianchin und Claudia Scampoli mit 2:0 (21:12, 21:12) durch. Mit dem zweiten Sieg im zweiten Spiel können Rio-Olympiasiegerin Ludwig und Lippmann bereits für die Runde der letzten 32 planen.

Bei der WM (bis 15. Oktober) treten jeweils 48 Männer- und Frauenteams in zwölf Vierergruppen an. Die Gruppenersten und -zweiten sowie die besten vier Gruppendritten ziehen direkt in die Runde der letzten 32 ein. Die verbleibenden acht Gruppendritten kämpfen in einer Lucky-Loser-Runde um die restlichen vier Startplätze.