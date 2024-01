Lippmann und Serienmeister BR Volleys starten Zusammenarbeit

Beachvolleyballerin Louisa Lippmann soll zukünftig in Zusammenarbeit mit dem deutschen Hallen-Serienmeister BR Volleys den Frauensport in Berlin vorantreiben. Die 29-Jährige, die derzeit an der Seite von Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig um die Teilnahme an den Spielen in Paris kämpft, geht zukünftig für den Sport-Club Charlottenburg an den Start und wird Vereinsbotschafterin der Volleys.