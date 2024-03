Beachvolleyball: Ehlers/Wickler verpassen Medaille in Doha

Für Ehlers und Wickler war es dennoch ein gelungener Start in das Jahr. Mit dem vierten Platz sammelten die Deutschen wichtige Punkte für die Olympia-Teilnahme. Das Ticket für die Sommerspiele in Paris ist Ehlers und Wickler kaum noch zu nehmen, im Qualifikationsranking belegten sie bereits vor dem Turnier in Katar den fünften Platz.