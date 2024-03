Beachvolleyball: Ludwig/Lippmann in Brasilien im Finale

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben beim Challenge-Turnier der Pro Tour in Brasilien das Endspiel erreicht und sammeln damit wichtige Punkte im Kampf um ein Olympia-Ticket. Im Halbfinale in Saquarema drehte das Duo aus Hamburg die Partie gegen Taiana Lima/Talita (Brasilien). Nach dem 13:21, 24:22, 15:13 spielen Ludwig/Lippmann am Sonntagabend gegen die Chinesinnen Xue Chen/Xia Xinyi um den Turniersieg.