Beachvolleyball: Ehlers/Wickler erreichen Finale in Espinho

Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler haben das Finale beim Elite16-Turnier der Pro Tour im portugiesischem Espinho erreicht. Das Duo bezwang die Niederländer Steven van de Velde und Matthew Immers 2:1 (21:14, 19:21, 15:13) und revanchierte sich damit für die Halbfinal-Niederlage Anfang Mai in Brasilien. Das Finale findet am Sonntag um 17.00 Uhr statt.

In den drei bisherigen Elite16-Events des Jahres waren Ehlers/Wickler jeweils auf dem vierten Rang gelandet. Das Olympia-Ticket hatten die Hamburger als derzeit bestes deutsches Duo bereits vor dem Turnier in Portugal so gut wie sicher. Bis zum 9. Juni können sich die jeweiligen Teams noch Punkte für die Rangliste sichern.