Beachvolleyball: Ehlers/Wickler verpassen Podest in Brasilia

Die deutschen Beachvolleyballer Nils Ehlers und Clemens Wickler haben auch beim Elite16-Turnier der Pro Tour in Brasilia einen Platz unter den besten Vier erreicht - eine Medaille aber schon wieder knapp verpasst. Das Duo aus Hamburg unterlag am Sonntag zunächst im Halbfinale den Niederländern Steven van de Velde/Matthew Immers mit 1:2, im Spiel um den dritten Rang folgte ein 1:2 gegen die Brasilianer George/Andre.

Schon bei den ersten beiden Elite16-Events des Jahres in Doha und im mexikanischen Tepic spielten sie das kleine Finale, wurden ebenfalls jeweils Vierter. Für Olympia können die deutschen Meister bereits planen, schon vor dem Turnier in Brasilien hatten Ehlers/Wickler das Ticket für die Sommerspiele in Paris als derzeit mit Abstand bestes deutsches Duo so gut wie sicher. Bis zum 9. Juni können sich die jeweiligen Teams noch Punkte für die Rangliste sichern.