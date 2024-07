Beachvolleyball-Goldheld wird deutscher Chef-Bundestrainer

Julius Brinks früherer Partner Christoph Dieckmann kehrt nach zwölf Jahren als Nationaltrainer in der Schweiz in seine Heimat Deutschland zurück.

Der 48-Jährige kehrt damit nach zwölf Jahren als Nationaltrainer in der Schweiz in seine Heimat zurück. Er tritt das Amt am 1. September an.