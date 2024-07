Olympia-Wahnsinn und Dramen: Deutsche Gold-Heldin tritt ab!

Die 33-Jährige, die zusammen mit ihrer langjährigen Partnerin Laura Ludwig 2016 Olympia-Gold holte, will noch in Borkum, Kühlungsborn und bei den Deutschen Meisterschaften am Timmendorfer Strand an den Start gehen. Zu ihren besten Zeiten galt die Vorzeigeathletin als die beste Blockerin der Welt.