Olympiasiegerin Walkenhorst kündigt Karriereende an

von SID 23.07.2024 • 12:50 Uhr 2016 hatte die 33-Jährige Gold in Rio gewonnen. Anders als ihre damalige Partnerin Laura Ludwig ist die Sportsoldatin nicht für Paris qualifiziert.

Kira Walkenhorst, Beachvolleyball-Olympiasiegerin von Rio 2016, hat ihr Karriereende angekündet. Die 33-Jährige, die vor acht Jahren an der Seite von Laura Ludwig an der Copacabana Gold geholt hatte, wird bei den deutschen Meisterschaften in Timmerdorfer Strand Ende August ihr letztes Turnier spielen. Das teilte Walkenhorst bei Instagram mit. Für die Sommerspiele in Paris hatte sie sich nicht qualifiziert.

"Ich war schon oft an dem Punkt, an dem mein Körper mir gesagt hat, höre auf mit dem Sport", schrieb Walkenhorst, "ich habe es dennoch immer wieder zurück geschafft. Ich freue mich, dass es körperlich wieder bergauf geht und es so nochmal viel mehr Spaß macht, im Sand zu stehen." Dennoch freue sie sich auch, ihre "lange, erfolgreiche, aber auch harte Karriere zusammen mit meiner Familie, langjährigen Wegbegleitern", aber auch den Fans gemeinsam beenden zu können.