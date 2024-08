Beachvolleyball-EM: Ehlers und Wickler mit nächstem Coup

Die Olympia-Zweiten überzeugen auch in den Niederlanden mit starken Leistungen.

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler schwimmen weiter auf der Erfolgswelle und haben die nächste Medaille im Visier. Bei der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden setzte sich das deutsche Duo am Samstag mit 2:0 (21:18, 21:18) gegen die Norweger Hendrik Mol und Mathias Berntsen durch und erreichte damit das Halbfinale. Dort treffen Ehlers/Wickler am Sonntag entweder auf die Italiener Samuele Cottafava/Paolo Nicolai oder Pablo Herrera/Adrian Gavira Collado aus Spanien.