Beachvolleyball-EM: Ludwig/Lippmann feiern ersten Sieg

Müller/Tillmann bereits weiter

EM: Auch Ehlers/Wickler am Start

Auch die Silbermedaillengewinner Nils Ehlers und Clemens Wickler sind in den Niederlanden dabei. Das Duo steigt am Mittwochabend in das Turnier ein, das in Arnheim, Den Haag und Apeldoorn stattfindet. Insgesamt sind sieben deutsche Teams bei den Männern und Frauen am Start. Die Finals steigen am Samstag (Frauen) und Sonntag (Männer). Die besten Teams der Vierergruppen erreichen direkt das Achtelfinale, die Zweit- und Drittplatzierten müssen in eine Zwischenrunde.