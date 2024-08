Beachvolleyball-EM: Nächster Dämpfer für Ludwig/Lippmann nach Olympia-Debakel

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig hat zum Auftakt ihrer Abschiedstour eine Niederlage hinnehmen müssen. Die Hamburgerin verlor am Dienstag zu Beginn der Beachvolleyball-EM in den Niederlanden mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann (Berlin) das deutsche Duell mit Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) mit 0:2 (14:21, 19:21).

Beachvolleyball-Ass Ludwig auf Abschiedstour

Ludwig hatte nach dem Aus in Paris ihr Karriereende zum Saisonende angekündigt. Die 38-Jährige will nach der EM noch das Elite16-Turnier in Hamburg und die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September) spielen.

Auch die Silbermedaillengewinner Nils Ehlers und Clemens Wickler sind in den Niederlanden dabei. Das Duo steigt am Mittwoch in das Turnier, das in den Städten Arnheim, Den Haag und Apeldoorn stattfindet, ein. Insgesamt sind sieben deutsche Teams bei den Männern und Frauen am Start. Die Finals steigen am Samstag (Frauen) und Sonntag (Männer).