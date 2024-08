Beachvolleyball-EM: Müller/Tillmann erreichen Finale

Das deutsche Duo trifft am Abend auf die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti.

Das deutsche Duo trifft am Abend auf die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti.

Svenja Müller und Cinja Tillmann greifen bei der Beachvolleyball-EM nach dem Titel. Die deutschen Meisterinnen setzten sich am Samstag in Den Haag mit 2:0 (21:13, 21:16) gegen Esmee Böbner und Zoe Verge-Depre aus der Schweiz durch und zogen damit in das Endspiel um die europäische Krone ein. Im Finale (20.00 Uhr) treffen Müller und Tillmann nun auf die Italienerinnen Valentina Gottardi und Marta Menegatti.