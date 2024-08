Beachvolleyball: Titelserie? Deutsche erneut im Finale

Gut eine Woche nach dem EM-Triumph überzeugt das deutsche Duo Müller-Tillmann auch beim Heimspiel - und steht beim Elite16-Beschvolleyballturnier in Hamburg im Endspiel.

Gut eine Woche nach dem EM-Triumph in den Niederlanden setzte sich das deutsche Duo beim Elite16-Turnier in Hamburg mit 2:0 (21:17, 25:23) gegen die Brasilianerinnen Thamela und Victoria durch und erreichte damit das Endspiel.

Beachvolleyball: Müller-Tillmann beendeten Ludwigs Turnier

Dort warten am Sonntagabend (18.00 Uhr) Tanja Hüberli und Nina Brunner aus der Schweiz.

Erst am vergangenen Wochenende hatten sich Müller/Tillmann die europäische Krone aufgesetzt und damit den größten Karriereerfolg gefeiert. Auch beim Heimspiel präsentierten sich die deutschen Meisterinnen bislang stark, gaben im gesamten Turnierverlauf erst einen einzigen Satz ab.

Im Viertelfinale hatten sich Müller und Tillmann am Samstag mit 2:0 (21:15, 21:18) gegen Laura Ludwig und Louisa Lippmann durchgesetzt und damit die internationale Karriere der Rio-Olympiasiegerin beendet. Ludwig hört am Ende der laufenden Saison auf, die letzte Station auf ihrer Abschiedstour sind die deutschen Meisterschaften in Timmendorfer Strand (29. August bis 1. September).