Beachvolleyball: Müller/Tillmann verpassen nächsten Titel

Die Beachvolleyball-Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben nur knapp ihren nächsten Turniersieg verpasst. Gut eine Woche nach dem EM-Triumph in den Niederlanden verlor der deutsche Duo beim Elite16-Turnier am Hamburger Rothenbaum erst im Finale gegen Schweizerinnen Tanja Hüberli und Nina Brunner 1:2 (18:21, 21:18, 16:18).

Für Müller und Tillmann wäre es der zweite Sieg auf der Pro Tour in dieser Saison gewesen. Zuvor hatten die deutschen Meisterinnen bereits kurz vor den Sommerspielen das Turnier in Wien für sich entschieden.

Müller/Tillmann sind Europameister

Erst am vergangenen Wochenende hatten sich Müller/Tillmann die europäische Krone aufgesetzt und damit ihren größten Karriereerfolg gefeiert. Auch beim Heimspiel präsentierten sich die deutschen Meisterinnen stark und blieben in den Spielen vor dem Finale ohne Satzverlust. Im Endspiel erarbeitete sich das Duo nach starker Aufholjagd sogar zwei Matchbälle, mussten sich am Ende aber geschlagen geben.