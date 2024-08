Highlightspiel zum Abschluss: Ludwig bei DM im Finale

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig spielt bei ihrer Abschiedsvorstellung in Timmendorfer Strand ein letztes Mal um den Titel. Bei den deutschen Beachvolleyball-Meisterschaften gewann die Hamburgerin mit ihrer Partnerin Louisa Lippmann im Halbfinale 2:0 (22:20, 21:13) gegen Karla Borger und Lea Sophie Kunst (Düsseldorf/Hamburg). Ludwig trifft am Sonntag (15.00 Uhr) in ihrem letzten Karrierespiel mit Lippmann auf die Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf).