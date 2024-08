Ludwig bei Abschiedsvorstellung im DM-Halbfinale

SID 30.08.2024 • 15:55 Uhr Die Rio-Olympiasiegerin siegt in Timmendorfer Strand weiter.

Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig kann bei ihrer Abschiedsvorstellung in Timmendorfer Strand weiter auf eine Medaille hoffen. Bei den deutschen Meisterschaften gewann die Hamburgerin an der Seite von Louisa Lippmann mit 2:1 (17:21, 23:21, 15:13) gegen Sandra Ittlinger und Kim van de Velde (Düsseldorf/Flacht) und zog ins Halbfinale am Samstag (18.30 Uhr) ein.

Ludwig hört nach dem Turnier auf, auch ihre Gold-Partnerin Kira Walkenhorst beendet in Schleswig-Holstein die Karriere. Die 33-Jährige hatte am Mittag das DM-Aus vorerst abgewendet und sich gemeinsam mit Isabel Schneider 2:0 (21:12, 22:20) gegen Nele Barber/Melanie Gernert (Berlin) durchgesetzt. Für Walkenhorst und die 33 Jahre alte Schneider, für die ebenfalls nach dem Turnier in Timmendorf Schluss ist, geht es am Nachmittag (17.00 Uhr) gegen Chenoa Christ und Anna-Lena Grüne (Wiesbaden/Giesen). Für den Verlierer des Duells ist die DM beendet, der Gewinner spielt am Samstag um ein Halbfinalticket.

Die Runde der besten Vier ist Ludwig bei ihrem letzten Turnier schon sicher. Ihre internationale Laufbahn war bereits am vergangenen Samstag im Viertelfinale beim Elite16-Turnier in ihrer Wahlheimat Hamburg zu Ende gegangen. Die 38-Jährige feierte während ihrer Karriere zahlreiche nationale und internationale Erfolge, allein bei Europameisterschaften gewann sie zehn Medaillen, viermal holte sie den Titel. Höhepunkt ihrer Karriere war der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro mit Walkenhorst, ein Jahr später gewann das Duo zudem als erstes deutsches Frauen-Team den Weltmeistertitel.