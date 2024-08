"Wir sind hungrig": Ehlers und Wickler wollen EM-Medaille

Nils Ehlers und Clemens Wickler sind auch nach Olympia-Silber noch lange nicht satt. „Es ist eine Europameisterschaft, da gibt es wieder Medaillen zu gewinnen“, sagte Wickler nach dem Auftakterfolg der deutschen Beachvolleyballer in den Niederlanden: „Wir sind hungrig.“ Nach den Sommerspielen ist schließlich vor dem nächsten Highlight, mit dem Schwung aus Paris wollen Ehlers und Wickler ein weiteres Ausrufezeichen setzen.

Trotz der Terminhatz sei die Motivation bei den deutschen Meistern "auf jeden Fall groß", das Duo hätte "Bock, hier bei der EM zu spielen". Im ersten Spiel feierten Ehlers und Wickler in Apeldoorn einen souveränen 2:0 (21:18, 21:18)-Erfolg gegen die Lokalmatadoren Ruben Penninga und Thijmen Heemskerk.

"Natürlich sind wir noch ein bisschen kaputt, mental können wir in den nächsten Tagen noch eine Schippe drauflegen", gestand Wickler. Doch zunächst sei er einfach nur "mega happy" mit dem tollen Start.

Am Donnerstag (13.00 Uhr) geht es für die Olympia-Zweiten gegen die Tschechen Tomas Semerad und Jan Dumek weiter. Mit dem zweiten Sieg winkt der vorzeitige Einzug in die K.o.-Phase. Es wäre der nächste Schritt in Richtung Edelmetall.