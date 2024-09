Ehlers/Wickler holen den nächsten DM-Titel

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler sind erneut deutscher Meister im Beachvolleyball und haben damit den Titel-Hattrick perfekt gemacht. In Timmendorfer Strand gewannen die Hamburger das Finale gegen Philipp Huster und Lui Wüst souverän mit 2:0 (21:15, 21:14), für Ehlers/Wickler war es der dritte deutsche Meistertitel in Serie. Den dritten Rang belegten am Sonntag Max Just und Robin Sowa.