Ehlers/Wickler spielen um DM-Titel

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler greifen bei den deutschen Meisterschaften der Beachvolleyballer nach dem Titel-Hattrick. Im Halbfinale am Timmendorfer Strand gewannen die Hamburger gegen Jonathan Erdmann und Nejc Zemljak (Kiel) 2:0 (21:16, 21:14) und treffen im Endspiel (17.45 Uhr) auf Max Just/Robin Sowa oder Philipp Huster/Lui Wüst (alle Hamburg).

Ehlers/Wickler waren bereits 2022 und 2023 deutsche Meister geworden, Wickler strebt als Rekordgewinner bei den Männern bereits nach seinem siebten Titel. Am Nachmittag steigt zuvor das Finale der Frauen (15.00 Uhr/Dyn) mit der Abschiedsvorstellung von Laura Ludwig.

Im letzten Spiel ihrer Karriere bekommt es die Rio-Olympiasiegerin es an der Seite von Louisa Lippmann mit den Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann (Hamburg/Düsseldorf) zu tun. Müller/Tillmann peilen als Titelverteidigerinnen ebenfalls die dritte Meisterschaft in Serie an.