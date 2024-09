Deutsche Olympia-Legende tritt mit Finalpleite ab

Die Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig beendet ihre große Beachvolleyball-Laufbahn als Vizemeisterin am Timmendorfer Strand.

Laura Ludwig hat sich beim emotionalen Abschluss ihrer großen Beachvolleyball-Karriere mit Silber verabschiedet. Die Rio-Olympiasiegerin unterlag im Finale der deutschen Meisterschaft an der Seite von Louisa Lippmann den favorisierten Europameisterinnen Svenja Müller/Cinja Tillmann 0:2 (15:21, 18:21) und verpasste im letzten Spiel ihrer Laufbahn den achten Titel am Timmendorfer Strand.

„Die letzten vier Wochen gab es viele Abschiede, viele Erinnerungen. Es war einfach eine verdammt schöne Zeit, mit allen Partnerinnen“, resümierte Ludwig und offenbarte „viele Tränen“ im letzten Monat. Als Rekordmeisterin mit 14 DM-Medaillen beendet die 38-Jährige nun ihre mit Triumphen gespickte Laufbahn. Höhepunkt ihrer Karriere war der Olympiasieg 2016 in Rio de Janeiro mit Kira Walkenhorst, ein Jahr später gewann das Duo zudem als erstes deutsches Frauen-Team den WM-Titel.

Auch Ludwigs kongeniale Partnerin hört auf

Gold-Partnerin Walkenhorst (33) hatte ihr letztes Spiel bereits beim Achtelfinal-Aus am Freitagabend bestritten. 2019 hatte sie ihre Karriere schon einmal beendet, 2020 jedoch ein Comeback gefeiert. Auch für Teamkollegin Isabel Schneider ist nun Schluss.

Ihr letztes Spiel eröffnete Ludwig mit einem Fehlaufschlag, den Titelverteidigerinnen boten Ludwig/Lippmann danach immer wieder starke Gegenwehr. Am Ende feierten Müller/Tillmann den Titel-Hattrick: Bereits 2022 und 2023 hatte das Duo aus Hamburg und Düsseldorf Gold gewonnen, zwei Wochen nach dem ersten EM-Coup setzten sie ihren Höhenflug fort. Bronze ging an Sandra Ittlinger/Kim van de Velde.

Unter Tränen hatte Ludwig ihre internationale Karriere schon vergangene Woche beim Elite16-Turnier in ihrer Wahlheimat Hamburg beendet. Dort war für die zweifache Mutter im Viertelfinale gegen Müller/Tillmann Schluss gewesen. Olympia in Paris und die letzte Europameisterschaft verliefen zuvor enttäuschend, zehn EM-Medaillen, darunter vier goldene, hat Ludwig aber in ihrer Vita stehen.