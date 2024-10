Neues Duo im deutschen Beachvolleyball verkündet!

Beachvolleyballerin Karla Borger (35) tritt künftig an der Seite von Marie Schieder (23) an. Das neue Duo wird für Düsseldorf auflaufen und in Stuttgart am Olympiastützpunkt trainieren. Der erste Härtetest steht beim Elite16-Turnier der internationalen Beach Pro Tour in Rio de Janeiro (6. bis 10. November) an.