Ehlers und Tillmann sind Beachvolleyballer des Jahres

Bei den Frauen wählten die Fans zum zweiten Mal nach 2022 Cinja Tillmann (33). Die Abwehrspielerin hatte sich 2024 mit ihrer Partnerin Svenja Müller den Titel bei der Europameisterschaft in den Niederlanden gesichert und zum dritten Mal in Folge die Saison als deutsche Meisterin beendet. Im Meisterschaftsfinale hatte das Duo Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig (zusammen mit Louisa Lippmann) besiegt, die anschließend ihre Karriere beendete. Das Votum ging mit 44 Prozent an Tillmann, Ludwig belegte den zweiten Platz (19 Prozent).