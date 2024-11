Neue Partnerin für Beach-Star Lippmann

Beachvolleyballerin Louisa Lippmann hat nach dem Karriereende von Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig eine neue Partnerin gefunden. Die 30-Jährige wird künftig an der Seite von Linda Bock an den Start gehen. Die ehemalige Außenangreiferin des Bundesligisten SSC Palmberg Schwerin wechselte im Sommer wie Lippmann vor zwei Jahren aus der Halle in den Sand.