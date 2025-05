Beachvolleyball-EM: Zusätzlicher Startplatz für deutsche Teams

Im neuen Qualifikationsformat "Race to Düsseldorf" werden die Tickets vergeben.

Bei der Beachvolleyball-EM im Sommer gibt es pro Geschlecht einen zusätzlichen Startplatz für ein Team aus dem Gastgeberland Deutschland. Das EM-Ticket werde über das Qualifikationsformat „Race to Düsseldorf“ vergeben, teilte der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) mit.

Der zusätzliche EM-Startplatz geht an die deutsche Mannschaft, die sich nicht über das Europa-Ranking qualifiziert hat und die meisten DVV-Punkte in einer modifizierten DVV-Einzelrangliste sammelt. In die Rangliste fließen die acht besten Ergebnisse ab der Europameisterschaft 2024 bis Ende Juni 2025 ein.