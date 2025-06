Lippmann/Bock holen Silber auf der Pro Tour

Die Beachvolleyballerinnen Louisa Lippmann und Linda Bock haben ihre erste gemeinsame Goldmedaille auf der internationalen Pro Tour verpasst. Das neuformierte Duo unterlag am Sonntag im Finale des Challenge-Turniers in Polen mit 1:2 (21:19, 14:21, 11:15) den Ukrainerinnen Maryna Hladun und Tetjana Lasarenko, feierte aber dennoch den größten bisherigen Erfolg.

Die ehemalige Hallen-Nationalspielerin Lippmann hatte 2024 unter anderem die Olympischen Spiele in Paris an der Seite von Beachvolleyball-Star Laura Ludwig bestritten. Ende des vergangenen Jahres hatte die 30-Jährige ihre Zusammenarbeit mit Bock verkündet, die wie Lippmann aus der Halle in den Sand gewechselt war.