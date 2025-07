EM-Fehlstart für deutsche Olympia-Stars

Die Vize-Europameister verloren am Mittwoch ihr Auftaktmatch im Rochusclub gegen die englischen Zwillinge Javier und Joaquin Bello 0:2 (19:21, 19:21) und müssen damit um den Einzug in die K.o.-Runde zittern. Am Donnerstag muss das deutsche Duo nun gegen Yves Haussener und Julian Friedli aus der Schweiz gewinnen, um den Traum vom Titel am Leben zu erhalten.