Beach-EM: Ehlers/Wickler wahren Achtelfinal-Chance

SID 31.07.2025 • 16:08 Uhr Die Silbermedaillengewinner von Paris Nils Ehlers und Clemens Wickler verhindern nach ihrer Auftaktniederlage ein Ausscheiden nach der Gruppenphase.

Die Paris-Silbermedaillengewinner Nils Ehlers und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf ihre Chance auf das Achtelfinale gewahrt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Einen Tag nach ihrer Auftaktniederlage gewann das Duo am Donnerstagnachmittag gegen Yves Haussener und Julian Friedli aus der Schweiz mit 2:0 (24:22, 21:13). Einen Sieg am Donnerstagabend in der Runde der besten 24 Teams vorausgesetzt, können sich Ehlers/Wickler, die bei der EM im vergangenen Jahr wie bei Olympia Silber holten, somit doch noch für das Achtelfinale qualifizieren.

Müller/Tillmann im Achtelfinale

Dieses bereits erreicht hatten am Mittag das deutsche Frauen-Duo Svenja Müller/Cinja Tillmann. Die Titelverteidigerinnen, die im Vorjahr bei der EM in den Niederlanden triumphierten, gewannen auch ihr zweites Gruppenspiel in Düsseldorf gegen Malgorzata Ciezkowska und Urszula Lunio aus Polen mit 2:0 (21:16, 23:21). Das erste K.o.-Duell steht für das Duo am Freitag an.

Louisa Lippmann und Linda Bock verpassten nach ihrem Auftaktsieg am Vortag hingegen die direkte Qualifikation für das Achtelfinale. Bei seiner EM-Premiere verlor das Team gegen Clemence Vieira und Aline Chamereau aus Frankreich mit 1:2 (12:21, 21:19, 10:15) - obwohl es im zweiten Satz mit dem Rücken zur Wand stehend einen 14:19-Rückstand aufgeholt hatte. Am Donnerstagnachmittag tritt das deutsche Duo um 16.30 Uhr in der Runde der letzten 24 an, um sich dort mit einem Erfolg doch noch das Ticket für die Runde der besten 16 schnappen zu können.

{ "placeholderType": "MREC" }