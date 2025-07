Beach-EM: Müller/Tillmann stürmen ins Achtelfinale im Heim-Sand

Svenja Müller und Cinja Tillmann sind bei der Beachvolleyball-Europameisterschaft im eigenen Land ins Achtelfinale eingezogen. Die Titelverteidigerinnen, die im Vorjahr bei der EM in den Niederlanden triumphiert hatten, gewannen am Donnerstag auch ihr zweites Gruppenspiel bei den Wettkämpfen in Düsseldorf gegen Malgorzata Ciezkowska und Urszula Lunio aus Polen mit 2:0 (21:16, 23:21). Das erste K.o.-Duell steht für das Duo am Freitag an.