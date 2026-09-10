Deutsches Top-Duo geht getrennte Wege

Nils Ehlers und Clemens Wickler gehen nach fünf gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Das deutsche Olympia-Silber-Duo richtet den Blick auf Los Angeles 2028 – künftig mit neuen Partnern.

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler gehen nach fünf gemeinsamen Jahren getrennte Wege. Wie aus einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hervorgeht, entschieden sich die beiden Beachvolleyballer nach einer intensiven Analyse einvernehmlich dazu, die Vorbereitung auf die Olympia-Qualifikation für Los Angeles 2028 mit neuen Partnern anzugehen.

„Wir haben uns nach der Deutschen Meisterschaft zusammengesetzt und unsere jeweiligen Ziele, Ansprüche und Vorstellungen für die Zukunft offen miteinander besprochen. Dabei ist uns bewusst geworden, dass Nils und ich nicht mehr zu 100 Prozent die gleichen Vorstellungen in Bezug auf eine Zusammenarbeit haben“, erklärte Wickler.

„Schweren Herzens“ getrennte Wege

„Aus diesem Grund haben wir uns schweren Herzens entschlossen, die Olympia-Qualifikation getrennt voneinander mit anderen Partnern anzugehen.“

Ehlers, der in dieser Saison aufgrund einer Schulterverletzung Wicklers bereits erfolgreich mit Lui Wüst spielte, wird die Zusammenarbeit mit Wüst nun fest fortsetzen.

Ehlers setzt auf Erfolgsduo mit Wüst

Das Duo überzeugte in den vergangenen Wochen mit herausragenden Leistungen. Gemeinsam gewannen Ehlers/Wüst das Elite-16-Turnier in Hamburg, die Deutsche Meisterschaft in Dortmund sowie die German Beach Tour in München.

Wickler, der mittlerweile wieder voll im Training steht, wird künftig an der Seite von Lukas Pfretzschner antreten. Pfretzschner, Deutscher Meister von 2025, spielte in dieser Saison mit Paul Henning und wird künftig als Wicklers Blocker agieren.

DEINE MEINUNG

Olympia-Silber als größter Erfolg

Ehlers/Wickler hatten sich Ende 2021 zusammengetan und sich innerhalb kürzester Zeit zu einem der erfolgreichsten deutschen Beachvolleyball-Teams entwickelt.

Bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris gewannen sie sensationell die Silbermedaille und wurden im selben Jahr Vize-Europameister. Zusammen sicherten sie sich drei deutsche Meistertitel (2022 bis 2024) und führten zwischenzeitlich die Weltrangliste an.