Rekord-Aufgebot bei Beachvolleyball-EM: Deutsche Teams in Topform!

Die deutschen Beachvolleyballer starten mit einem Rekordaufgebot in die Heim-EM in Düsseldorf (30. Juli bis 3. August). Wie der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Mittwoch mitteilte, schlagen 13 deutsche Teams im Rochusclub auf, darunter die Titelverteidigerinnen Cinja Tillmann und Svenja Müller. Insgesamt gehen sieben deutsche Frauen- und sechs deutsche Männer-Duos an den Start.