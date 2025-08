Schock in Düsseldorf! Ehlers/Wickler verpassen EM-Medaille

Die Olympia-Zweiten Nils Ehlers und Clemens Wickler sind auf dem Weg zu ihrem ersten internationalen Titel bei der Beachvolleyball-EM in Düsseldorf gescheitert. Das deutsche Top-Duo verpasste beim 0:2 (19:21, 16:21) gegen die schwedischen Olympiasieger David Ahman und Jonatan Hellvig nicht nur den Sprung ins Halbfinale, sondern auch die Revanche für das verlorene Endspiel von Paris.

Schwedische Meisterklasse bezwingt deutsches Duo

Im Vorjahr hatten die Schweden dem besten deutschen Duo im Finale der Sommerspiele noch keine Chance gelassen. Im Sand des Düsseldorfer Rochusclubs sahen die Zuschauer diesmal ein ausgeglichenes Spiel, den ersten Satz entschieden lediglich Nuancen. Dann aber spielten die Skandinavier erneut ihre ganze Klasse aus - gegen das innovative Spiel fehlten dem deutschen Duo letztendlich die Mittel. Ahman/Hellvig treffen nun im Halbfinale am Sonntag auf das niederländische Spitzenduo Stefan Boermans und Yorick de Groot.

Müller/Tillmann als letzte deutsche Hoffnung

Damit verbleibt nur noch ein deutsches Team im Turnier. Die amtierenden Europameisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann können in der Runde der besten Vier am Samstagnachmittag (16.15 Uhr) den Sprung in das Finale schaffen. Es warten die Französinnen Clémence Vieira und Alina Chamereau.