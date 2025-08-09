Beachvolleyball: Erster Turniersieg für Lippmann/Bock

SID 09.08.2025 • 18:54 Uhr In Österreich setzen sich Louisa Lippmann und Linda Bock durch. Auch bei den Männern ist ein deutscher Turniersieg möglich.

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Louisa Lippmann und Linda Bock haben ihren ersten gemeinsamen Turniersieg auf der Pro Tour gefeiert. Das Duo setzte sich am Samstagabend im Finale des Challenge-Events in Baden bei Wien mit 2:0 (22:20, 21:9) gegen Mila Konink und Raisa Schoon aus den Niederlanden durch.

Zuvor hatten Lippmann und Bock als bisher größten Erfolg bei einem Challenge-Turnier, der zweithöchsten Spielkategorie der Turnierserie, im Juni Platz zwei in Polen belegt. In der Vorwoche war das Duo, das seit dem vergangenen November zusammenspielt, bei der Heim-EM in Düsseldorf noch im Achtelfinale ausgeschieden.