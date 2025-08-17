Deutsches Duo greift nach Titel

SID 17.08.2025 • 20:03 Uhr Svenja Müller und Cinja Tillmann schaffen bei der Pro Tour in Montréal den Sprung ins Endspiel.

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann setzen ihren Höhenflug fort. Rund zwei Wochen nach dem Gewinn der EM-Bronzemedaille zog das deutsche Spitzenduo bei der Pro Tour in Montréal ins Endspiel ein.

Im Halbfinale gegen Tina Graudina und Anastasija Samoilova aus Lettland gelang ein 2:1 (15:21, 21:18, 15:10).

Mit einer weiteren guten Leistung winkt nun der Turniersieg. Im Finale in der Nacht zu Montag (ab 0.00 MESZ) geht es nun gegen die beiden Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes und Brandie Wilkerson. Das Duo gewann 2024 in Paris die Silbermedaille.

Gegen die Lettinnen hatten Müller/Tillmann vor allem im ersten Satz Probleme, kämpften sich dann aber in den entscheidenden dritten Satz und behielten dort deutlich die Oberhand.

Müller/Tillmann: Nach EM-Gold 2023 nun Bronze 2025

Erst vor zwei Wochen hatten Müller und Tillmann bei der Heim-EM im Düsseldorfer Rochusclub den dritten Platz belegt und damit die zweite EM-Medaille in Folge gewonnen. 2023 hatte das Duo in Den Haag erstmals den EM-Titel geholt, seitdem zählt es zur erweiterten Weltspitze.