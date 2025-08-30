Beachvolleyball: Müller/Tillmann ohne Spiel ins Halbfinale

SID 30.08.2025 • 20:04 Uhr Keine Viertelfinal-Siege für Deutschland, aber trotzdem ein Halbfinalticket.

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben in Hamburg als einziges deutsches Team den Sprung in den Finaltag geschafft - allerdings ohne den Sand zu betreten. Das deutsche Spitzenteam profitierte im Viertelfinale des Elite-16-Event in der Hansestadt vom verletzungsbedingten Verzicht ihrer finnischen Gegnerinnen Taru Lahti and Niina Ahtiainen.

Italienisches Duo als letzte Hürde vor dem Finale

Im Halbfinale am Sonntag trifft das Duo nun auf Valentina Gottardi und Reka Orsi Toth aus Italien, die im Viertelfinale die Deutschen Sandra Ittlinger und Anna-Lena Grüne mit 2:0 (21:15, 22:20) besiegten. Das Finale steigt um 19.00 Uhr (NDR Livestream).

Knapp am Titel vorbei: Elite-16-Silber und EM-Bronze im Gepäck

Nach der unfreiwilligen Mini-Pause können Müller/Tillmann gegen die Italienerinnen dann erneut ihre starke Form unter Beweis stellen: Erst vor zwei Wochen verpasste das Duo in Montréal beim Elite-16, die höchste Spielkategorie auf der Beach Pro Tour, den Turniersieg nur knapp. Anfang des Monats sicherten sie sich zudem EM-Bronze.

