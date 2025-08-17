Beachvolleyball: Müller/Tillmann schlagen Brasil-Duo – Halbfinale

SID 17.08.2025 • 08:30 Uhr Das deutsche Duo siegt im Viertelfinale der Pro Tour gegen zwei Brasilianerinnen. Die deutschen Männer sind schon raus.

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann befinden sich zwei Wochen nach dem Gewinn ihrer EM-Bronzemedaille weiter in guter Form. Das deutsche Spitzenduo bezwang bei der Pro Tour in Montréal im Viertelfinale die Brasilianerinnen Carolina Salgado und Rebecca Cavalcanti 2:0 (21:18, 21:14).

Gegen das erfahrene Team aus Südamerika dominierten die EM-Dritten von Düsseldorf beide Sätze, in der ersten Runde hatte das Duo ein Freilos besessen. Im Halbfinale warten am Sonntagabend (deutscher Zeit) nun Tina Graudina und Anastasija Samoilova aus Lettland.

Deutsche Beachvolleyball-Herren vorzeitig gescheitert

Bei den deutschen Männern war in Kanada spätestens im Viertelfinale Endstation: Paul Henning und Lui Wust unterlagen dem norwegischen Weltklasse-Duo Anders Mol und Christian Sorum mit 0:2 (16:21, 15:21). Bereits im Achtelfinale schieden Lukas Pfretzschner und Sven Winter aus, die sich den Australiern Izac Carracher/Mark Nicolaidis 0:2 (17:21, 17:21) geschlagen geben mussten.

Müller/Tillmann bauen EM-Medaillenserie aus

Vor zwei Wochen hatten Müller und Tillmann bei der Heim-EM im Düsseldorfer Rochusclub den dritten Platz belegt und damit die zweite EM-Medaille in Folge gewonnen. 2023 hatte das Duo in Den Haag erstmals den EM-Titel geholt, seitdem zählt es zur erweiterten Weltspitze.

