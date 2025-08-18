Deutsches Beach-Duo verpasst Titel in Montréal

SID 18.08.2025 • 06:21 Uhr Das deutsche Beach-Duo Svenja Müller und Cinja Tillmann verpasst in Montréal den Turniersieg nur knapp.

Die deutschen Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben bei der Pro Tour in Montréal nur knapp den Turniersieg verpasst. Rund zwei Wochen nach dem Gewinn der EM-Bronzemedaille zog das deutsche Spitzenduo ins Endspiel ein, unterlag dort aber den Kanadierinnen Melissa Humana-Paredes und Brandie Wilkerson 0:2 (15:21, 20:22).

{ "placeholderType": "MREC" }

Gegen die Olympia-Zweiten von 2024 in Paris verspielte das deutsche Team im zweiten Satz eine 14:10-Führung. Zuvor war im Halbfinale gegen Tina Graudina und Anastasija Samoilova aus Lettland ein 2:1 (15:21, 21:18, 15:10) gelungen.

Seit 2023 in Europas Spitze: Müller/Tillmanns Medaillen-Serie

Erst vor zwei Wochen hatten Müller und Tillmann bei der Heim-EM im Düsseldorfer Rochusclub den dritten Platz belegt und damit die zweite EM-Medaille in Folge gewonnen. 2023 hatte das Duo in Den Haag erstmals den EM-Titel geholt, seitdem zählt es zur erweiterten Weltspitze.